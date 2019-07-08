У Дніпрі суд звільнив з СІЗО молодиків, які вбили інваліда заради “крутого” відео

У Дніпрі колегія суддів звільнили з СІЗО двох молодих людей 23 і 26 років, які заради ефектного відео побили ії скинули з моста в річку 48-річного чоловіка. Про це повідомляє сайт Verge.

Злочин стався в місті Дніпро в квітні цього року і набув розголосу завдяки посту в соцмережі першого замначальника Нацполіціі України В’ячеслава Аброськіна, який опублікував вилучене у затриманих відео останніх хвилин життя їх жертви.

Нагадаємо, що хлопці накинулися на 48-річного чоловіка, інваліда другої групи, на набережній і почали його бити. Щоб сховатися від ударів, той переліз через поручні мосту, проте хлопці продовжували побиття. Чи не витримав ударів, чоловік зірвався і впав з висоти на камені і, втративши свідомість, захлинувся.