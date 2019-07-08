Геращенко: “Закликала команду Зеленського не повторювати практики часів Януковича”

Народний депутат України, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що на погоджувальній раді ВР закликала команду Зеленського не повторювати практики часів Януковича. Вона також звернула увагу на те, що після заклику сестри політичного в’язня Олега Сенцова за останні півтора року не була в ефірі проросійських телеканалів 112 і NewsOne. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис депутатки у соцмережі фейсбук.

Ірина Геращенко пише: «Півтора роки тому я приєдналася до заклику сестри Олега Сенцова щодо блокади проросійських телеканалів. Я жодного разу за цей час не була в ефірі 112, NewsOne, і пишаюся тим, що я в їх « чорних списках». Тоді ж я закликала всіх політиків блокувати ці телеканали. Але лідери та лідерки деяких фракцій і «дуже патріотичних» сил не вилазять з цих телеканалів, вони там просиділи навіть весь останній тиждень. Нагадала їм про принципи. Закликала згадати про принципи, й не ходити на ці телеканали. Також ми очікуємо негайної реакції СБУ і Нацради, РНБО на ці наміри реваншу» .

У своєму дописі депутатка також повідомила про те, що на святкуванні дня звільнення Краматорська новий глава обладміністрації і мер поставили умову, що вони виступатимуть на сцені самі, без представниці ВР, без першого віце-спікера.

«Це найгірші практики часів Януковича, коли на важливих офіційних заходах блокують опозицію. Закликала команду Зеленського не повторювати практики часів Януковича», – підсумовує свій допис Іри на Геращенко.

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Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання. На засіданні він пропонує розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

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