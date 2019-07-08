Був у навушниках і нічого не чув: під Києвом потяг збив 21-річного хлопця (фото)

У Фастівському районі Київської області потяг, який курсував за напрямком “Фастів-Мотовилівка”, збив місцевого жителя. Загиблому було лише 21 роки.

Як повідомляє “Київ Оперативний”, хлопець повертався додому близько 5.30 ранку зі святкування Івана Купала. Крокував вздовж колії. Трагедія сталася на 915 километрі шляху “Фастів-Сорочий Брід”.

Причиною нещастя правоохоронці називають те, що молодик був у навушниках і просто не почув, як наближається електропотяг. Машиніст сигналом намагався попередити, але марно. Коли хлопець обернувся – вже було запізно. Він не дійшов додому у с. Мала Снітинка лише 600 метрів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Слідство триває.