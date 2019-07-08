Луценко: ГПУ готує подання до суду щодо арешту майна телеканалу «Ньюз Ван»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у соціальній мережі фуйсбук розповів про заходи, які проводяться ГПУ і СБУ щодо телеканалу «Ньюз Ван». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис генпрокурора.

Юрій Луценко пише: «СБУ та ГПУ здобуто інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній – бенефіціарних власників українського телеканалу «Ньюз Ван» та російського ПАТ «Промсвязьбанк», який є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора.

Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу.

Санкції зокрема передбачають анулювання ліцензій,заборону користування радіочастотним ресурсом України і припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

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Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання. На засіданні він пропонував розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

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