5 туристичних напрямків під загрозою зникнення: як не нашкодити їм

Великий Бар’єрний риф, Австралія



Великий Бар’єрний риф, багатий біорізноманіттям, красивими підводними пейзажами, немов кадри з мультфільму Немо, є одним з найбільш вражаючих природних чудес світу. На жаль, зміна клімату і безвідповідальний туризм гублять це природне диво. Близько половини рифу загинуло з 2016 року.

Як не нашкодити: перейдіть на сонцезахисні засоби без оксибензола — вони безпечні для рифів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Венеція, Італія



Венеція бореться з забрудненням навколишнього середовища, перенаселеністю і масовим переселенням місцевих жителів. Місто також повільно тоне. Швидкі і зручні водні таксі найчастіше вибирають туристи у Венеції, не задумуючись, що саме цей транспорт посилює проблеми, що стоять перед історичним містом. Хвилі, створювані рухом водних таксі, руйнують конструкцію міста і піддавати його ризику затоплення.

Як не нашкодити: прогуляйтеся по місту пішки або насолодитися пейзажами, сидячи в гондолі. Не користуйтеся водними таксі!

Мачу-Пікчу, Перу



Мачу-Пікчу пережив падіння імперії інків, але не зміг пережити наплив туристів. Отримавши заслужене місце в списку Нових семи чудес світу, цей археологічний пам’ятник продовжує відчувати екстремальний сплеск туризму. Групи туристів залишають сміття на Стежці Інків і навіть руйнують стіни міста. Найбільший шкоди мандрівники наносять, не дотримуючись під час прогулянок позначених стежок.

Переступити через обмежувальну стрічку здається таким легким і простим, але коли мільйони людей роблять це, ефект виявляється істотний.

Як не нашкодити: залишайтеся на позначених стежках, щоб допомогти зберегти цей чудовий об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Або відвідайте один із схожих, але менш відомих «втрачених» міст інків, таких як Чокекірао (Choquequirao).

Борнео, Малайзія та Індонезія



Перебуваючи на Борнео, ви, ймовірно, захочете відправитися на пляж, піднятися на гору Кінабалу або прогулятися по лісі. За останні 30 років Борнеанский ліс скоротився на третину через легальних і нелегальних вирубок і плантацій пальмової олії. В даному випадку відвідування лісу може реально допомогти зберегти цю природну пам’ятку.

Чим ви можете допомогти: еко-активісти стверджують, що, якщо витрачати гроші на відвідання парків та екологічні тури, це переконає уряд у тому, що збереження лісу корисно для бізнесу. А значить, воно буде підтримувати зусилля по збереженню лісу, а не його експлуатацію.

Велика Китайська стіна, Китай



Одне із самих грандіозних будівель людства знаходиться під загрозою, почасти тому, що люди не перестають розбирати його по шматочках. Місцеві жителі крадуть частини стіни, і туристи з радістю їх купують. Ситуація настільки гостра, що майже третина стіни, побудованої за часів династії Мін (1368-1644), зникла.

Як не нашкодити: це досить очевидно — не купуйте шматочки стіни!

За матеріалами SmarterTravel

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