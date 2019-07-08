Уколов: Телеміст скасовано, але післясмак зради залишився

Політолог Віктор Уколов відреагував на скасування телемосту між проросійським телеканалом Ньюсван і російським «Росія-24», який бува анонсований на 12 липня. У своєму блозі на УП політолог висловив здивування, що деякі політичні сили звинувачують у намаганні провести цей телеміст Порошенка, а також називає цю спробу реваншу тестуванням українців. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на блог Віктора Уколова.

Наводимо допис політолога без скорочень:

«Телеміст скасовано, але післясмак зради залишився

Як відомо Ньюсван скасував анонсований телеміст з приводу якого висловились майже всі українські політики. Промовчали лише проросійські, але мабуть вони заговорять тепер.

Першою з протестом ще у неділю виступила “Європейська солідарність” до якої невдовзі долучився “Голос”. Уже сьогодні засуджуючи телеміст виступили Анатолій Гриценко і навіть Юлія Тимошенко. Але несподівано представники Самопомочі засудили не телеканал Медведчука, а чомусь екс-президента.

Хоча за Порошенка про телемости з російськими телеканалами не говорили і навіть не мріяли – тоді на каналі Ньюсван переживали за свою ліцензію.

Особливо після прийняття закону про санкції проти власників телеканалів 112 і Ньюсван у жовтні минулого року. Я нагадаю, що тоді у Раді ледве назбиралося 229 голосів. В захисники “свободи слова” на захист телеканалів Медведчука тоді виступили ті, хто не вилазить з їхніх ефірів.

Дивним чином сьогодні саме вони засуджують Порошенка за те, що телеканали він тоді не закрив.

Насправді телеканали 112 і Ньюсван уникли санкцій через оголошення новим власником народного депутата України Тараса Козака, щодо якого (як члена парламенту і громадянина) за формальною ознакою санкції були неможливі.

Розповідають, що другою причиною стала активність у судах відомого Андрія Портнова, який добився через суд ухвали ряду заборон Національній Раді, що тепер не може навіть дивитися у бік ліцензій 112 або Ньюсван.

Ви думаєте сьогодні хтось звинувачуватиме Портнова чи депутатів? Аж ніяк – у них і досьогодні у всьому “винен” Петро Порошенко. На нього натякав навіть президент Зеленський, який так і не зміг чітко заявити, що він проти пропагандистських телемостів.

Але нехай. Бо люди все бачать й реванш проросійських сил приховати вже неможливо: спочатку повертаються колишні регіонали, потім до ВР намагається балотуватись Клюєв і Кузьмін, пізніше починається атака в КС на закон про мови і відновлюється серіал “Свати”. Тому і було запропоновано пряму інформаційну агресію – телеміст. Все логічно.

Однак є у цій історії і позитивний момент. Як бачимо телеміст скасовано, а значить реванш можна зупиняти, коли ми разом. Якщо українці не будуть гризтись у міжусобицях, ми будемо досягати мети.

Останнє проросійських політиків не стосується.

P.S. І я не згоден з паном Зеленським – це не просто політтехнологія проросійських сил. Це ще і тестування для нас усіх, якби українські політики і суспільство не виступили настільки активно проти, телеміст відбувся б».

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Нагадаємо, що політолог Павло Нусс, відреагувавши на чергове звинувачення кинуте лідеркою «Батьківщини» Петру Порошенку. Він ставить Юлії Тимошенко риторичне запитання: «Терпимість влади Зеленського до явної інформаційної провокації Росії проти України, змова вашого друга Медведчука з Путіним – вина Порошенка?»

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