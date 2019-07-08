“Як смішно” – команда Порошенка потролила Зеленського. Відео

5 президент України Петро Порошенко звернувся до президента України й нагадав про домовленості з Євросоюзом, заручившись підтримкою своєї команди він записав чергове щоденне відеозвернення, адресоване лідерам ЄС.

У своїй промові Петро Порошенко нагадав про саміт Україна — ЄС, який має відбутися завтра. Політик також підкреслив ті домовленості, які вже були з Європою досягнуті, але зараз прийшов час їх реалізації. Глава партії “Європейська солідарність” зазначив, що у 2023 році Україна повинна бути готова до вступу, а це значить, що всі плани й домовленості потрібно виконувати згідно з графіком, як це було раніше.