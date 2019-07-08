Віталій Портников: Українці попалися в московський капкан

Можна, звичайно, стверджувати – і небезпідставно – що проведення одним з пропагандистських проросійських телеканалів телемосту з патентованими брехунами з російського державного телебачення – акція, яка давно готувалася

Однак важливо зрозуміти сам сенс цієї акції, її головну мету. Що важливо – провести телеміст або отримати реакцію на його проведення?

2014 року, коли російські окупанти після анексії Криму відкрили другий фронт на Донбасі, в Кремлі це називали просто: лити бензинчик. Усюди, де це можна робити. Тоді, завдяки безпрецедентній мужності українського народу, самовідданості наших збройних сил і розумній реакції керівництва країни пожежу вдалося загасити. Але сама тактика нікуди не зникла. Я б навіть сказав – вона перетворилася на стратегію. Підпалювати всюди, де тільки можна. Стимулювати реакцію активної частині населення.

Повернення людей з минулого. Судові рішення. Купівля телеканалів. Висловлювання високопоставлених чиновників. Телеміст з Москвою. Це лише початок. Пожежа буде йти далі і розпалюватися, хаос буде множитися. Ситуація стане ще більш некерованою, коли з’явиться новий парламент і почне ухвалювати рішення, спрямовані на “виконання Мінських угод” або задоволення олігархічних інтересів. Людей важливо довести до радикалізму, до озлоблення, зіштовхнути лобами, влаштувати зіткнення учасників протестних акцій з правоохоронцями. Викликати вибух обурення. Домогтися повної некерованості країни. При цьому, звичайно ж, «лити бензинчик” будуть і в центрі країни, і на сході – щоб розлютити прихильників “примирення з Росією”, забезпечити відділення від України нових і нових регіонів країни.

Обрання президентом країни недосвідченого шоумена, який взагалі не розуміє, де він знаходиться і які сили проти його країни задіяні – тільки частина цього зловісного плану по знищенню України. Тому що керівництва, яке здатне зрозуміти, що відбувається з країною, просто не існує. Є випадкові люди, впевнені, що політика – це шоу і розмови про боротьбу з корупцією. І є жадібні олігархи, які думають, як примножити статки на тлі загальної розгубленості.

І є українці, які самі вибрали собі таку долю. Всі ці розмови про мотиви голосування, протест проти влади, “нові обличчя” і інша лабуда, яку продовжують повторювати проросійські пропагандисти і просто міські божевільні є цікавими виключно для підручників історії. Всім же цікаво знати, чому зникли етруски або вестготти.

А для реального нашого життя важливо розуміти інше – український народ опинився в капкані у Володимира Путіна і російських спецслужб. І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров’ю.

Джерело: Еспресо TV

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