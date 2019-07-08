«Хочу ще!»: Євген Кошовий зворушливо привітав дружину з річницею

Один з найвідоміших учасників студії “Квартал-95” Євген Кошовий святкує річницю весілля. Зі своєю дружиною Ксенією він разом вже 12 років, а це у народі називають “нікелеве весілля”. У своєму Instagram гуморист показав спільне фото з коханою і написав зворушливі слова привітання.

“Дуже тебе кохаю. Безмежно і до нестями. 12 років. Хочу ще” – пише під їхнім спільним селфі актор. Обоє в окулярах, вони стоять, обнявшись, на фоні гір та води. Зазначимо, що подружжя виховує двох доньок: 11-річну Варвару і 4-річну Серафиму.

Шанувальники актора та зіркового сімейства у коментарях приєдналися до привітань: “Срібного вам і золотого весілля”, “Величезного, нескінченного вам кохання на довгі роки”, “Які ви гарні! Зі святом”, “Друзі, зі святом! Дуже Вас любимо”, “Прекрасні, солодкі, чудові Кошові!”, “12! Ще так мало, але вже так багато! Вітаю від щирого серця! Довгих років щастя!”.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 7 Лип 2019 р. о 3:36 PDT

У травні у інтерв’ю журналу “Viva” Ксенія поділилась спогадами про те, як коханий зробив їй пропозицію руки і серця. І хоча Євген Кошовий ще той романтик, ця подія відбулася вдома на канапі. За словами дружини актора, вони лежали і дивилися телевізор і тут пролунало те особливе запитання: “Ти вийдеш за мене?”.

Каблучки та святкових квітів не було, бо, як виявилось, актор тоді збирав гроші на машину. Та, як бачимо, це не головне, адже вже 12 років сім’я Кошових демонструє усій Україні, як має виглядати чи не ідеальний шлюб, наповнений любов’ю та взаєморозумінням.

: voiceshowbiz.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.