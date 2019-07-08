Гасло «Непокаране зло зростає» почали використовувати з метою виправдання, – В’ятрович

«Все погане, що робиться сьогодні – нормальне, бо вчора його не спинили», – таким чином зараз намагаються виправдати злочинну діяльність проти України. Про це пише у соцмережі фейсбук історик, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Він також нагадує, що нинішні дії значно важливіші, за те, що не вдалося зробити вчора. Бо саме вони творять наше завтра. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис історика.

Володимир В’ятрович пише: «Непокаране зло зростає» – гасло придумане нами на Майдані після 30 листопада 2013. Воно було поясненням ситуації і застереженням про ймовірне погіршення. Нині ж його починають використовувати з іншою метою – виправдання.

Все погане, що робиться сьогодні – нормальне, бо вчора його не спинили».

Історик наголошує, що зараз почала діяти така собі презумпція сили, і чимало тих, хто боровся проти свавілля самі не помітили, як стали його адвокатами.

«Злочинці, яких “не посадив Порошенко”, отримують право не лише продовжувати, але й поглиблювати і поширювати свою злочинну діяльність проти України, тому що … з ними не справилася минула влада.

Така собі презумпція сили, і чимало тих, хто боровся проти свавілля самі не помітили, як стали його адвокатами», – заявляю В’ятрович.

У своєму дописі директор УІНП говорить також про те, що нинішні діє важливіші за те, що не вдалося вчора, адже саме сьогодні твориться наше з вами завтра.

«В цей же спосіб спроби спинити російський реванш повертають у русло безплідних дискусій, чому не зробили цього раніше.

Але нинішні дії значно важливіші, за те, що не вдалося зробити вчора. Бо саме вони творять наше завтра», – закінчує свій допис Володимир В’ятрович.

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Нагадаємо, що директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович нещодавно заявляв, що повернення імені Жукова проспекту Григоренка у Харкові, відновлення на посаді у КНУ Андрія Портнова, загибель Тимчука не лише ознаки можливого російського реваншу, але й відсутність реакції на них нової влади.

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