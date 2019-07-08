Японці орендують машини, щоб поїсти чи поспати

Каршеринговые сервіси почали перевірку використання машин після звернень декількох ЗМІ. У Orix перевірили записи про переміщення автомобілів і виявили, що кілька відсотків користувачів повернули машини, «не проїхавши ніякої дистанції». Про те ж явище розповіли в Times 24 Co. — найбільшою каршеринговой компанії в Японії з 1,2 мільйонами зареєстрованих клієнтів.

В сервісах не розуміли, для чого тоді користувачі орендують машини, тому вирішили провести опитування. Один з клієнтів розповів, що орендував автомобілі, щоб попрацювати. Інший користувач повідомив, що використовував машину для тимчасового зберігання сумок та інших особистих речей. «Я орендував машину, щоб з’їсти їжу, куплену в невеликому магазині, тому що не міг знайти місця, де ще можна пообідати», — зізнався один з учасників опитування каршеринговых компаній.

Компанія NTT Docomo опитала 400 клієнтів і виявила, що кожен восьмий використовує автомобілі не для поїздок. Переважна більшість таких респондентів розповіли, що сплять або відпочивають в машинах, а також розмовляють в них по телефону з друзями, сім’єю або клієнтами по бізнесу.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Як зазначили в Asahi Shimbun, в 2011 році після землетрусу і цунамі в Японії орендовані автомобілі також використовували для зарядки смартфонів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», самотні японці беруть близьких в оренду.

За матеріалами Tjournal

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