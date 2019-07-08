Японці орендують машини, щоб поїсти чи поспати

Каршеринговые сервіси почали перевірку використання машин після звернень декількох ЗМІ. У Orix перевірили записи про переміщення автомобілів і виявили, що кілька відсотків користувачів повернули машини, «не проїхавши ніякої дистанції». Про те ж явище розповіли в Times 24 Co. — найбільшою каршеринговой компанії в Японії з 1,2 мільйонами зареєстрованих клієнтів.
В сервісах не розуміли, для чого тоді користувачі орендують машини, тому вирішили провести опитування. Один з клієнтів розповів, що орендував автомобілі, щоб попрацювати. Інший користувач повідомив, що використовував машину для тимчасового зберігання сумок та інших особистих речей. «Я орендував машину, щоб з’їсти їжу, куплену в невеликому магазині, тому що не міг знайти місця, де ще можна пообідати», — зізнався один з учасників опитування каршеринговых компаній.
Компанія NTT Docomo опитала 400 клієнтів і виявила, що кожен восьмий використовує автомобілі не для поїздок. Переважна більшість таких респондентів розповіли, що сплять або відпочивають в машинах, а також розмовляють в них по телефону з друзями, сім’єю або клієнтами по бізнесу.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Як зазначили в Asahi Shimbun, в 2011 році після землетрусу і цунамі в Японії орендовані автомобілі також використовували для зарядки смартфонів.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», самотні японці беруть близьких в оренду.
За матеріалами Tjournal
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