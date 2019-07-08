Обидва водії загинули: помічник поліцейського спричинив страшну ДТП на перехресті (фото)

Смертельна ДТП у Харкові сталася з вини помічника поліцейського. Внаслідок аварії двоє водіїв загинули на місці, а пасажирів було госпіталізовано до місцевої лікарні із травмами шиї. Обставини ДТП з’ясовують слідчі Державного бюро розслідувань. Про це інформує прес-служба ДБР.

За попередніми даними, уночі автомобіль Chery Amulet, яким керував помічник оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Харківській області, на перехресті Белгородського узвозу та вулиці Шевченка проігнорував знак 2.2 «Стоп» і не надав перевагу в русі автомобілю марки Daewoo Lanos. Як наслідок, машини зіштовхнулися.

Слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб).