Без макіяжу та оголена: Леся Нікітюк засвітила спокусливий бюст

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала мережу спокусливим знімком із відпочинку.

Знаменитість опублікувала в Instagram фотографію, де вона в одному рушнику, з італійського міста Сорренто.

На знімку Нікітюк продемонструвала звабливе декольте. Тіло зірки прикривав білий рушник. Обличчя Лесі було без макіяжу.

Шанувальники засипали ведучу компліментами.

“Ви дуже красива”, “Просто богиня”, “Неймовірний пейзаж і неймовірна Леся”, “Неперевершена”, – пишуть вони.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 7 Лип 2019 р. о 1:32 PDT

: gazeta.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.