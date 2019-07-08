8 липня: все що треба знати за сьогодні. Зеленський готовий до переговорів з Путіним

(8.07.2019). Телемосту з Росією не буде, Зеленський готовий зустрітися з Путіним, ASAP Rocky може не приїхати на Atlas Weekend, День родини. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.
- У телеканалі NewsOne заявили про масову інформаційну атаку, протести біля каналу, а також прямі погрози стосовно фізичної розправи з журналістами.
Цитата дня:
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne – “це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого – знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори”.
- Президент України Володимир Зеленський коментуючи проведення телемосту з Росією 1 телеканалом News One, особисто звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом піти на зустріч для переговорів у Мінську.
Цифра дня: 22,5
$22,5 млн виділить Великобританія на протидію фейковим новинам
- Сармановский районний суд Татарстану припинив справу стосовно місцевого жителя Максима Сьоміна, який назвав політичну партію в РФ “Єдину Росію” «зграєю, злодіїв та шахраїв», за статтею про неповагу до влади (частина 3 статті 20.1 КоАП) за відсутністю складу правопорушення.