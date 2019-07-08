8 липня: все що треба знати за сьогодні. Зеленський готовий до переговорів з Путіним

(8.07.2019). Телемосту з Росією не буде, Зеленський готовий зустрітися з Путіним, ASAP Rocky може не приїхати на Atlas Weekend, День родини. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

У телеканалі NewsOne заявили про масову інформаційну атаку, протести біля каналу, а також прямі погрози стосовно фізичної розправи з журналістами.

Цитата дня:

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne – “це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого – знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори”.

Президент України Володимир Зеленський коментуючи проведення телемосту з Росією 1 телеканалом News One, особисто звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом піти на зустріч для переговорів у Мінську.

Цифра дня: 22,5



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