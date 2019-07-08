Висоцький прокоментував виступ Зеленського щодо телемосту

«Наш президент, на жаль, живе в якомусь своєму ментальному хуторі», – таким чином прокоментував виступ Зеленського щодо запланованого телемосту між проросійським каналом «Ньюз Ван» і російським «Росія 24» народний депутат, у минулому журналіст Сергій Висоцький. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис нардепа у соцмережі фейсбук.

Висоцький пише: «Зеленський виступив із заявою щодо запланованого телемосту.

Цей коментар демонструє, що наш президент, на жаль, живе в якомусь своєму ментальному хуторі. Він не розуміє, що для росіян справа не у виборах. Тобто, так їм хочеться завести Медведчука у парламент та посилити там проросійське представництво. Але тільки для того, щоби мати додаткові інструменти дестабілізації України. Імперії все одно, які туземні вожді знищать власну країну.

Тому справа не у виборах. І не у конкуренції між «уявними» як каже Зеленський політичними таборами. Хоча вони не уявні, щоб там не вважав собі цей чоловік.

А в тому, що Росія хоче знищення України. І президент, який це не розуміє – допомагає їй хоча б цим нерозумінням».

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Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко у соціальній мережі фуйсбук розповів про заходи, які проводяться ГПУ і СБУ щодо телеканалу «Ньюз Ван».

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