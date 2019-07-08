Політолог прокоментував скандал з Іванною Климпуш-Цинцадзе

Відомий політолог вважає, що невнесення прізвища віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе у список гостей на Саміті Україна-ЄС – ницість. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога Павла Нусса у соціальній мережі фейсбук.

Політолог пише: «Віце-прем’єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзe, увага! не пустили на саміт Україна – Європейський Союз!

Не прізвище банально не вказане у списку учасників, що є, вибачте, абсолютним долбо…мом нової команди на Банковій і, в тому числі, конформістів з числа уряду Гройсмана. Ну а як інакше? Хіба є адекватне пояснення цього скандалу? Ні!»

Павло Нусс вважає, що цей вчинок пов’язаний з ти фактом, що Климпуш-Цинцадзе є членом команди Петра Порошенка.

«Єдине, чим цей вчинок можна пояснити, так це тим, що віце-прем’єр-міністр є членом команди Президента Порошенко, перебуває у списку “ЄС”», – пише політолог.

Він також нагадує, щ пані Іванна координувала підготовку цього Саміту, а також координує роботу по євроатлантичній інтеграції нашої країни.

«Фактично, Івана координувала підготовку до цього саміту, координує євроатлантичну інтеграцію України, і вона за прямим наказом керівництва країни недопущена на саміт. Це міжнародний сором.

Упевнений, за таке нахабство, хамство і порушення дадуть.

Ну і від Гройсмана я точно не очікував.

Це ницість», – обурюється вчинком нинішньої влади політолог.

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Нагадаємо, що сьогодні віце-прем‘єр-міністра, відповідального за співпрацю з ЄС, не пустили на саміт Україна – ЄС.

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