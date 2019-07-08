На Миколаївщині 17-річна дівчина кинулася під поїзд: підозрюють самогубство

Поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітньої мешканки Вознесенська, яка потрапила під потяг. Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

8 липня близько 03:45 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на 138 км залізничної станції «Вознесенськ» під потяг потрапила 17-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм.

Інформація про вказаний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.

Тіло померлої направлено на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідчі не виключають версію самогубства, наміри про яке дівчина виказувала на своїй сторінці у соцмережі.