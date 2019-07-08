Під Києвом таксист отримав 40 ударів ножем в шию та живіт: автокрадію загрожує довічне

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство таксиста у селі Гатне під Києвом три роки тому, після якого обвинувачений переховувався.

“Києво-Святошинською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чоловіка у вбивстві, вчиненому 3 роки тому”, – вказали у прес-службі прокуратури Київської області.

У відомстві повідомили, що у квітні 2016 року 24-річний чоловік, спільно з невстановленою особою та двома обвинуваченими, щодо яких наразі вже триває судовий розгляд, перебував в автомобілі таксі під керуванням потерпілого у Гатному. Захотівши заволодіти автівкою, як зазначається, “зловмисники напали на таксиста, однак останньому вдалось вирватись та вибігти з салону автомобіля”.

“Попри це, нападники наздогнали його та нанесли близько 40 ударів ножем в шию, грудну клітку та живіт, а у подальшому – заволоділи автомобілем потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер”, – зазначили у прокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 3 ст. 289 КК України – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого.

За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.