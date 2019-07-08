Першою українкою в історії чвертьфіналів Вімблдону стала Світоліна

Ще одна українка Даяна Ястремська покинула турнір.

Перша ракетка України Еліна Світоліна переграла хорватку Петру Мартіч в 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє ZN.UA.

Підсумковий рахунок поєдинку – 6:4, 6:2.

Світоліна і Мартіч раніше чотири рази зустрічалися один з одним. Рахунок особистих зустрічей – 4:1 на користь українки.

Світоліна стала першою українкою в історії, якій вдалося вийти у чвертьфінал Вімблдону. Після закінчення турніру Еліна гарантовано стане шостою ракеткою світу.

Наступною суперницею найкращої тенісистки країни стане переможниця матчу Кароліна Мухова (Чехія) – Кароліна Плішкова (Чехія, 3).

Друга українка Даяна Ястремська зачохлила ракетку, поступившись китаянці Чжан Шуай – 4:6, 6:1, 2:6.

Раніше повідомлялося про те, що 15-річна американка на Вімблдоні обіграла легендарну тенісистку.

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