У США фізики шукають портал в паралельний Всесвіт

На початку 1990-х фізики виявили дивну поведінку нейтронів при їх розщепленні на протони. Дивним і досі незрозумілим виявилося те, що нейтрони в звичайному нейтронному пучку існують одну хвилину і 48 секунду, перш ніж починають розпадатися на протони.

Але в лабораторних умовах процес розпаду починається на 10 секунд раніше, що суперечить прийнятим законам фізики, оскільки нейтрони не можуть відрізнятися один від одного і вести себе по-різному в залежності від середовища їх вивчення.

Фізики по всьому світу почали вирішувати цю загадку і представляли різні теорії про існування невідомих нам частинок, на які розпадаються на нейтрони. Зокрема, російський дослідник Анатолій Серебров з Петербурзького інституту ядерної фізики припустив, що у певних умовах нейтрони перетворюються в свої дзеркальні копії, після чого їх неможливо побачити і для нас вони фактично зникають.

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Саме ця невідома в поведінці нейтронів породила безліч псевдонаукових теорій про існування паралельних Всесвітів, яких ми не бачимо.

Лія-руйнівниця міфів

Лія Бруссард, яка працює у Національній лабораторії Ок-Рідж в штаті Теннессі, знайшла спосіб раз і назавжди покінчити з різними припущеннями про Задзеркалля або ж, навпаки, відкрити портал в одну з копій нашої реальності.

В лабораторії Ок-Рідж встановлений ядерний реактор потужністю 85 мВт, з допомогою якого фізики вистрілюють мільярдами нейтронів в непроникний екран. Бруссард планує провернути таку ж процедуру і відправити пучок нейтронів через 15-метровий тунель з магнітом і непроникним екраном в кінці.

Якщо теорія про паралельної Всесвіту підтвердиться — деякі з частинок, на які розпадаються на нейтрони, повинні трансформуватися в їх дзеркальні версії і пройти крізь екран.

Найбільш складним у цьому експерименті буде визначення того, чи пройшли які-небудь з нейтронів крізь екран. Безпосередньо експеримент займе всього один день, а збір, розрахунки та обчислення помилок можуть тривати кілька тижнів.

Навіщо це потрібно?

Незважаючи на те, що самі автори експериментів досить скептично ставляться до своїх експериментів, оскільки їм потрібно буде відшукати кілька раніше невідомих субатомних частинок серед мільйонів нейтронів.

Тим не менш, у разі підтвердження «дзеркальності» нейтронів вчені зможуть поставити під сумнів закони, на яких базується сучасна фізика і представити нову теорію структури Всесвіту.

Крім того, виявлення потенційних дзеркальних частинок може означати відкриття темної матерії, яку вчені шукають з кінця 1970-х. Не виключено, що саме ці незвідані продукти розпаду нейтронів і є загадковим речовиною, яким заповнено більшість всього існуючого простору і яке відповідає за притягання зірок і галактик, а також швидкість розширення Всесвіту.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як виготовляють дзеркало для найбільшого у світі телескопа.

За матеріалами «Новий час»

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