Українського мандрівника заарештували в Ірані

Артемій Сурін був затриманий в місті Ардакан. На своїй сторінці у Facebook у понеділок, 8 липня, він попросив повідомити Мзс України про ситуацію, що склалася.
» SOS! Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській ділянці, потім суд за півгодини постановив заарештувати. Перекладача немає, хотіли змусити підписати папери в суді, що не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство», – написав Сурін.
Через кілька годин Артемій Сурін написав, що знаходиться у в’язниці, де немає ні води, ні пиття, і ніхто не знає англійської. Також він підкреслив, що дрон був ввезений в країну легально. Однак незабаром цей пост з його сторінки зник.
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Дипломат Маркіян Лубківський звернувся до органів влади з проханням про допомогу. За його словами, питанням звільнення Суріна зайнявся Департамент МЗС країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, однак до справи повинні долучитися й інші інстанції.
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За матеріалами Facebook Артемій Сурін
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