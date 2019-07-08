Українського мандрівника заарештували в Ірані

Артемій Сурін був затриманий в місті Ардакан. На своїй сторінці у Facebook у понеділок, 8 липня, він попросив повідомити Мзс України про ситуацію, що склалася.

» SOS! Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській ділянці, потім суд за півгодини постановив заарештувати. Перекладача немає, хотіли змусити підписати папери в суді, що не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство», – написав Сурін.

Через кілька годин Артемій Сурін написав, що знаходиться у в’язниці, де немає ні води, ні пиття, і ніхто не знає англійської. Також він підкреслив, що дрон був ввезений в країну легально. Однак незабаром цей пост з його сторінки зник.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Дипломат Маркіян Лубківський звернувся до органів влади з проханням про допомогу. За його словами, питанням звільнення Суріна зайнявся Департамент МЗС країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, однак до справи повинні долучитися й інші інстанції.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Ірані заарештували режисера за постановку Шекспіра

За матеріалами Facebook Артемій Сурін

Читайте також:

В Ірані пару заарештували за публічне пропозицію руки і серця

Чотирьох американок заарештували за те, що вони залишили їжу для мігрантів

В ОАЕ британку арештували за те, що обізвала дружину екс-дружина