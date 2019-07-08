Анексію Криму та мілітаризацію Чорного моря засудила ОБСЄ

Частиною ухваленої декларації стала литовська резолюція щодо загрози “Північного Потоку-2”.

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Люксембурзьку декларацію, частиною якої стала резолюція із засудженням анексії Криму. Про це повідомляє 5 канал з посиланням на допис народного депутата Сергія Висоцького у Facebook.

“Тільки що Парламентська асамблея ОБСЄ 94 голосами за, сім проти, ухвалила Люксембурзьку декларацію. Частиною декларації стала наша резолюція із засудженням анексії Криму та мілітаризації акваторій окупованих Севастополя, Криму, Чорного та Азовського морів”, – йдеться у повідомлення.

Також нардеп зазначив, що частиною декларації стала литовська резолюція щодо загрози “Північного Потоку-2”, а у 24-му пункті доповіді політичного комітету ПА ОБСЄ зазначається, що саме Росія не виконує Мінські домовленості і закликає її до виконання Мінську.

“Із цим 24 пунктом пов’язана дивна поведінка одної із членкинь Швейцарської делегації, яка давно була помічена в симпатіях до Росії. Вона намагалася з голосу зняти цей пункт. Але ми його відстояли під час голосування 79 голосами проти 29”, – додав нардеп.

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Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що в окупованому Криму блокують сайт “5 каналу” та ще 13 українських інформресурсів.

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