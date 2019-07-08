В аеропорту Дубая будуть роздавати безкоштовні сім-карти

Якщо користувачеві знадобиться більше ресурсів, він може поповнити картку самостійно. Додатковий пакет «10 хвилин + 150 Мб» обійдеться в 25 дирхам (€ 6) і буде діяти три дні. Сама сімка деактивується через 30 днів. Продовжити її роботу неможливе.
Отримати безкоштовні сім-карти можна буде на паспортному контролі в терміналах 1, 2 і 3 міжнародного аеропорту Дубая.
Повідомляється, що в майбутньому нововведення пошириться на всі аеропорти ОАЕ.
Експрес-інформація по країні
Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.
Прапор
Герб
Столиця – Абу-Дабі
Найбільше місто – Дубай
Форма правління – Абсолютна монархія
Територія – 83600 км2 (114-я в світі)
Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,835 (41-я в світі)
ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)
Валюта – диархам ОАЕ
Межує з Саудівською Аравією, Оманом
«Навколо Світу. Україна» писав про 3 способи заощадити на зв’язку за кордоном.
За матеріалами 34travel.me
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