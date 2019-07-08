В аеропорту Дубая будуть роздавати безкоштовні сім-карти

Якщо користувачеві знадобиться більше ресурсів, він може поповнити картку самостійно. Додатковий пакет «10 хвилин + 150 Мб» обійдеться в 25 дирхам (€ 6) і буде діяти три дні. Сама сімка деактивується через 30 днів. Продовжити її роботу неможливе.

Отримати безкоштовні сім-карти можна буде на паспортному контролі в терміналах 1, 2 і 3 міжнародного аеропорту Дубая.

Повідомляється, що в майбутньому нововведення пошириться на всі аеропорти ОАЕ.

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

Прапор



Герб



Столиця – Абу-Дабі

Найбільше місто – Дубай

Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

«Навколо Світу. Україна» писав про 3 способи заощадити на зв’язку за кордоном.

За матеріалами 34travel.me

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