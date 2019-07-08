Апеляція підтвердила незаконність цін на газ для населення

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність постанови Кабінету Міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року, якою, зокрема, визначається порядок формування ціни на природний газ для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ), повідомляє Інтерфакс з посиланням на голову правління “Спілка власників житла” Олексій Кучеренко.

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“Сьогодні Шостий апеляційний суд у складі суддів Я.Собківа (головуючий), Н.Безименної, О.Ганечко ухвалив рішення, яким повністю відмовив у задоволенні апеляційних скарг Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, “Нафтогазу” та НКРЕКП”, – написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Як повідомлялося, у березні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом лідера партії ВО “Батьківщина” Юлії Тимошенко та громадського руху “Тарифна мобілізація” визнав протиправною і недійсною постанову уряду №315.

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