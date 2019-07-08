Біля офісу NewsOne учасники акції проти “телемосту” запалили фаєри

У Києві біля будівлі телеканалу NewsOne почалася акція протесту проти так званого “телемосту” з проросійським пропагандистським телеканалом.

Як передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”, близько 20:00 понеділка біля будівлі телеканалу NewsOne зібралося близько 150 людей, переважно активістів партії “Національний корпус” та інших націоналістичних організацій.

На початку мітингу його учасники закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами.

Потім з імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони покладають відповідальність за те, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, на президента України і Верховну Раду.

Читайте також – Кремль розгляне пропозицію Зеленського про переговори в новому форматі в Мінську

Також учасники мітингу вимагають притягнути до кримінальної відповідальності голову політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

Крім того, активісти закликають українців прийти у вівторок, 9 липня, на 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne.

Наразі територія телеканалу оточена співробітниками поліції і Національної гвардії – всього близько 200 правоохоронців. Також на прилеглих вулицях розміщені автобуси і автозаки правоохоронців.

Співробітники поліції не вдаються до будь-яких дій щодо мітингувальників. На місці присутній начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Раніше на 12 липня був анонсований телеміст між забороненим в Україні російським телеканалом “Росія-24” і телеканалом NewsOne, про що в своїй програмі “Вести недели” на телеканалі “Росія 1” заявив російський телеведучий Дмитро Кисельов.

На телеканалі NewsOne заявили, що телеміст стане “діалогом між народами України і Росії “заради “миру”, апелюючи до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью в 80-х роках, які “поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)”. Водночас NewsOne не уточнює назву каналу, з яким планувався телеміст.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що мета анонсованого телемосту – розділити українців на два табори напередодні виборів і закликав громадян не піддаватися на провокації.

У понеділок телеканал NewsOne повідомив про скасування телемосту з російським каналом “Росія 1”. Згідно із заявою українського каналу, це рішення прийнято “через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей”.

У російському медіахолдингу ВГТРК, до якого входять телеканали “Росія 1” і “Росія 24”, заявили, що не бачать підстав для скасування телемосту з NewsOne.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!