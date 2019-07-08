Українського мандрівника затримали в Ірані за “шпигунство”

В іранському місті Ардакан за обвинуваченням у шпигунстві затримали українського мандрівника Артема Суріна. Повідомляє Укрінформ з посиланням на допис Суріна у Facebook.

“Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській дільниці, потім суд за пів години – ухвалив заарештувати, перекладача немає, хотіли змусити підписати якісь папери у суді. Не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство. Місто Ардакан”, – написав він.

Слова мандрівника підтвердив у Facebook дипломат Маркіян Лубківський. “Звертаюся до усіх колег в МЗС – треба допомогти нашому співітчизнику мандрівнику Артему Суріну, який здійснює кругосвітню подорож! Його затримали в Ірані за використання дрону”, – зазначив він.

Дипломат зазначив, що уже мав розмову з директором Департаменту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону МЗС Жанною Лещинською, але потрібно, щоб підключилися всі – на рівні адміністрації президента і в.о.міністра теж. “Ситуація непроста і потребує професійних дій”, – додав Лубківський.

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