Секс-індустрія: поліцейські виявили 430 повій

За п’ять місяців 2019 року в Україні правоохоронці виявили 430 осіб, які займалися проституцією. Про це повідомили у департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України у відповідь на запит журналіста видання.

Так, згідно з наданими даними, за 5 місяців 2019 року всього по Україні виявлено 430 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП “Заняття проституцією”.

За 5 місяців всього по Україні виявили 649 адміністративних правопорушень за статтею 181-1 КУпАП “Заняття проституцією”.