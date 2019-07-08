Чому Польща підтримала повернення РФ до ПАРЄ пояснив Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пояснив, чому 17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи Польща підтримала декларацію, що дозволила згодом повернути російській делегації право голосу в ПАРЄ. Повідомляє Еспресо TV з посиланням на Onet.pl.

“Посол діяв так, як того очікували Рада Європи та голова, а також 25 країн ЄС. Таке рішення ухвалили у головному руслі, і Польща була в цьому руслі”, – глава польського МЗС.

“У цій декларації немає Росії, але є деякі конкретні правила. Мова не про членство Росії в Раді Європи, цього ніхто не ставить під сумнів, мова про призупинення права брати участь російських парламентарів у Асамблеї. Таке рішення ухвалили парламентарі”, – сказав міністр в ефірі TVP Info.

“У Західної Європи існує певна відраза, тому що Росія, з того, що ми читаємо, не виконує жодних подальших кроків. Ми вважаємо, що вона повинна дотримуватися стандартів Ради Європи, і ми будемо вимагати санкцій і дотримання цих стандартів”, – сказав польський міністр.

Мова про рішення, ухвалене в ході засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося 17 травня в Гельсінкі. Польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом Росії повернути право голосу в ПАРЄ.

Зауважимо, рішення Комітету міністрів не зняло санкції з російської делегації у ПАРЄ, однак стало важливим політичним сигналом, після якого Асамблея підтримала повернення росіян у червні. Примітно, що під час розгляду цього рішення в Асамблеї польська делегація була проти та стала однією з делегацій, що влаштували демарш.

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Нагадаємо, 24 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, запросивши Росію повернутися до роботи без обмежень права голосу.

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