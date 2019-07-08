Netflix буде рідше показувати сцени куріння в телешоу

Стрімінгова платформа Netflix пообіцяла скоротити в своїх майбутніх проектах кількість сцен, в яких герої курять сигарети, повідомляє The Hollywood Reporter.

“У майбутньому всі нові проекти з рейтингом TV-14 для телешоу (віковий ценз – 14 років) і PG-13 для фільмів (віковий ценз – 13 років) не міститимуть сцен куріння сигарет або електронних сигарет. Винятки становитимуть лише епізоди, зняті для історичної або фактичної достовірності”, – сказано в заяві Netflix.

Також перед кожним шоу сервіс почне показувати попереджувальну інформацію про те, що в серіалі містяться сцени куріння, і що куріння шкодить здоров’ю.

Нагадаємо, що благодійна організація охорони здоров’я Truth Initiative провела дослідження на основі 13 серіалів, які показує Netflix, і з’ясувала, що число сцен із вживанням тютюну зросло майже в три рази в порівнянні з 2018 роком: з 299 до 866.

“Куріння в серіалах Netflix перетворилося зі звичайного в неминуче. У шоу на кшталт Дуже дивних справ, Помаранчевий – хіт сезону і Американської сімейки збільшилася кількість прикладів куріння тютюну і уявлення кращих персонажів”, – йдеться в дослідженні Truth Initiative.

При цьому, як видно зі звіту організації охорони здоров’я, в кожному епізоді серіалу Дуже дивні справи хтось із персонажів курить.