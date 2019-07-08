Заяви Луценка про зв’язок телеканалу NewsOne з російським “Промзв’язокбанком” брехня – Козак

Заява голови ГПУ про санкції проти телеканалу NewsOne є “цинічною брехнею і говорять про його непрофесіоналізм і профнепридатність”, заявляє власник каналу народний депутат Тарас Козак.

“Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв’язок телеканалу NewsOne з російським “Промзв’язокбанком” є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність. Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо”, – йдеться в заяві Козака, оприлюдненій на сайті телеканалу.

Читайте також – Біля офісу NewsOne учасники акції проти “телемосту” запалили фаєри

За його словами, “інші твердження генерального прокурора, зокрема щодо участі телеканалу в терористичній діяльності, є абсолютно безпідставними”. Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів”, – заявив Козак.

Він назвав заяви генпрокурора “дешевим піаром і спробами втриматися на посаді, а також відвернути увагу від своєї провальної та недолугої роботи протягом декількох останніх років”.

Козак також оприлюднив витяг із державного реєстру, “в якому підтверджується моя одноосібна участь як власника телеканалу”.

Як повідомлялося, Луценко заявив у понеділок журналістам, що один із бенефіціарів українського телеканалу NewsOne є співвласником російського “Промзв’язокбанку”, через який Кремль фінансує війну проти України. “Ми отримали інформацію про те, що кінцевим бенефіціаром, власником NewsOne є кіпрська компанія, керівниками якої є відповідні громадяни республіки Кіпр. Один із них є одночасно співзасновником іншої кіпрської компанії, що є співвласником російського ПАТ “Промзв’язокбанк”, – сказав Луценко. На сторінці у Facebook Луценко написав, що інформацію про бенефіциарних власників отримали СБУ і Генпрокуратура.

Раніше на 12 липня було анонсовано телеміст між забороненим в Україні російським телеканалом і телеканалом NewsOne, про що в своїй програмі “Вести недели” на телеканалі “Россия 1” заявив російський телеведучий Дмитро Кисельов.

У понеділок телеканал NewsOne повідомив про скасування телемосту з російським каналом “Россия 1”. Згідно із заявою українського каналу, це рішення ухвалено “через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей”.

У російському медіахолдингу ВДТРК, до якого входять телеканали “Россия 1” і “Россия 24″, заявили, що не вбачають підстав для скасування телемосту з NewsOne.

Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що в рамках кримінального провадження, яке розслідується ГСУ СБУ за фактами державної зради, приготування до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших збройних формувань в особливий період та фінансування тероризму за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 КК України, встановлено новий епізод замаху на державну зраду у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Слідчим ГСУ СБУ процесуальний керівник дав доручення щодо допиту власника телеканалу NewsOne Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій”, – написала Сарган у Facebook.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!