Ветеринари розповіли, як на початку липня їм принесли дивну «помаранчеву екзотичну птицю». Її підібрали біля дороги — із-за невідомих проблем вона не могла злетіти.

Коли птицю принесли в клініку, ветеринари спочатку не знали, що робити з невідомим видом. Але потім вони зрозуміли — це не екзотична птиця, а звичайна чайка, з ніг до голови покритий приправою каррі. З-за спецій з’явилися і помаранчевий окрас, і характерний запах.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Ніяких травм у птиці не виявилося — просто приправа на пір’ї заважала їй літати. Після водних процедур чайка повернули «справжній» вид. Незабаром її мають відпустити на волю.

Це не перший раз, коли чайки потрапляють в подібну ситуацію. У 2016 році інша клініка розповідала про птицю, що впала в казан з каррі. Співробітники припустили, що чайки намагаються витягнути звідти шматки курки.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Канаді чайка «увірвалася» у телеефір.

За матеріалами Tjournal

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