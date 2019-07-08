Імпорт грузинського вина може заборонити РФ через матюки на Путіна

Держдума РФ 9 липня попросить уряд заборонити імпорт грузинського вина та мінеральної води, а також заморозити грошові перекази в Грузію.

Про це за підсумками засідання Ради Думи повідомив спікер В’ячеслав Володін, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на “Интерфакс”.

Ввести ці обмеження запропонував голова думської фракції “Єдина Росія” Сергей Неверов. Його підтримали у фракціях “Справедлива Росія”, КПРФ і ЛДПР.

Також про підтримку цього рішення профільним комітетом з міжнародних відносин заявив глава цього комітету Леонід Слуцький. Він зазначив, що якщо уряд запропонує ще більш жорсткі заходи у відповідь на нецензурне висловлювання на адресу президента Владіміра Путіна з боку ведучого телеканалу “Руставі 2”, то депутати це підтримають. На його думку, в таких випадках “треба реагувати максимально жорстко, і бити по руках, щоб кому б то не було повторювати подібні речі в Грузії і в будь-якій іншій країні світу було неповадно”.

Телеведучий Гіоргій Габунія зробив нецензурний коментар на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем’єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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