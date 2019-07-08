Український фільм отримав спеціальний приз кінофестивалю в Карлових Варах

Фільм «Мої думки тихі» — єдиний фільм, який представляв у 2019 році Україну у конкурсній програмі 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у секції East of the West, отримав спеціальний приз журі.

Стрічка розповідає історію молодого звукорежисера Вадима, який вирішує почати життя з самого початку, в Канаді. Але перш ніж він поїде подалі від особистих проблем на батьківщині, він отримує завдання записати голос рідкісної птиці — Рахівського крыжня, яка мешкає тільки в Карпатах. Головним помічником під час виконання завдання виявляється мама Вадима.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Головні ролі у фільмі виконали Ірма Вітовська-Ванца і Андрій Лідаговський.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на початку липня український фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва отримав нагороду «Кращий фільм» Міжнародного кінофестивалю в Бухаресті, Румунія.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

В Японії знайшли втрачений український фільм 1930 року

Український мультфільм названий кращим на європейському анімаційному форумі

Український журналіст зняв фільм про КНДР на iPhone