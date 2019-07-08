Український фільм отримав спеціальний приз кінофестивалю в Карлових Варах

Фільм «Мої думки тихі» — єдиний фільм, який представляв у 2019 році Україну у конкурсній програмі 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у секції East of the West, отримав спеціальний приз журі.
Стрічка розповідає історію молодого звукорежисера Вадима, який вирішує почати життя з самого початку, в Канаді. Але перш ніж він поїде подалі від особистих проблем на батьківщині, він отримує завдання записати голос рідкісної птиці — Рахівського крыжня, яка мешкає тільки в Карпатах. Головним помічником під час виконання завдання виявляється мама Вадима.
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Головні ролі у фільмі виконали Ірма Вітовська-Ванца і Андрій Лідаговський.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на початку липня український фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва отримав нагороду «Кращий фільм» Міжнародного кінофестивалю в Бухаресті, Румунія.
За матеріалами «Новий час»
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