Вчені з’ясували, чому жінки старіють швидше за чоловіків

Вчені Віденського університету з’ясували, чому ознаки старіння проявляються у жінок раніше, ніж у чоловіків.

Пов’язано це з тим, що менопауза у перших погіршує еластичність

шкіри. В рамках наукової роботи велися спостереження за 600 людьми

різної статі у віці від 26 до 90 років. З’ясувалося, що їх обличчя

найбільше змінювалися в період від 40 до 50 років. Однак, жінки старіли в два рази швидше за чоловіків, пишуть Цікавості.

Вчені пов’язали таку різницю з менопаузою. У цей період організм

втрачає естроген, що погіршує вироблення колагену. В результаті обвисає

шкіра обличчя. Проте вже через 10 років після менопаузи швидкість втрати

естрогену сильно падає, в результаті чого старіння помітно

сповільнюється.

“Чоловіки і жінки однаково старіють до 50 років. Це лінійний прогрес.

Але в 50 років для жінок, на відміну від чоловіків, все йде дуже

швидко», — розповіла автор наукової роботи Соня Віндхагер.