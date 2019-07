20-річний актор Disney помер уві сні: в мережі хвиля скорботи (фото, відео)

Шанувальники творчості кіностудії Disney прощаються у соцмережах з молодим актором Камероном Бойсом. У ніч на 7 липня хлопець помер уві сні в результаті хвороби, з якою боровся останнім часом.

Бойсу було 20 років, але незважаючи на юний вік, актор зумів завоювати прихильність мільйонної аудиторії. Тільки в Instagram, де зараз пройшла хвиля скорботи, за життям хлопця стежили понад 13 млн прихильників.

Незабаром після звісток про смерть Камерона Бойса британський The Sun опублікував офіційне повідомлення родини актора. Причиною смерті хлопця став важкий напад.

“З важким серцем повідомляємо, що цього ранку ми втратили Камерона. Він помер уві сні в результаті нападу, який був викликаний тривалою хворобою, від якої його лікували”, – повідомили рідні Бойса.

Останній пост в Instagram-профілі актора зібрав майже 8 млн лайків і понад 700 тис. коментарів, в яких фоловерів співчувають рідним, прощаються з актором і згадують його кращі ролі.

Камерон Бойс дебютував у 8 років, тоді хлопець знявся в кліпі That Green Gentleman рок-гурту Panic! At The Disco.





Протягом наступного року хлопець встиг знятися в декількох проектах, в тому числі фільмі жахів “Дзеркала” і трилері “Орлине око”. Справжня слава і впізнаваність прийшли до актора після ролі в телевізійному шоу “Джессі” на Disney Channel Kids TV та комедії “Однокласники”, в якій Бойс грав разом Адамом Сендлером. Стан молодого актора оцінювали в 5 млн доларів.