Експертиза вартості будівлі в справі Труханова щодо заводу “Краян” визнана неприпустимою

Суд у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова визнав недопустимими низку доказів, зокрема, експертизу щодо вартості будівлі, за яку міськрада, за версію слідства, заплатила у два рази дорожче.

Про це стало відомо під час засідання Малиновського райсуду Одеси, який оголошує вирок.

Адвокат Труханова Олександр Лисак підтвердив, що йдеться про експертизу, яка встановила вартість будівлі.

“Там експерти збирали докази, які взагалі заборонено експерту робити. Крім того, огляд місця події проведений з істотним порушенням, а сама експертиза є похідним вже від цього”, – пояснив адвокат.

Захист стверджує, що визначити ринкову вартість в умовах нестабільного ринку неможливо і що відсутня методична база для експертів щодо визначення ринкової вартості.

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“Треба було проводити судово-економічну експертизу, яка визначає суму заподіяної шкоди (у матеріалах справи міститься будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза – УП)”, – сказав Лисак.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі “Українській правді” сказали, що вважають експертизу вартості вкрай важливим для справи доказом.

Недопустимим доказом суд також назвав повідомлення про підозру Геннадію Труханову та кільком його ймовірним спільникам.

Захист стверджує, що міському голові про підозру повідомив слідчий, який не був на це уповноважений. Через це, на думку адвоката, Труханов взагалі не набув статусу підозрюваного та обвинуваченого.

Адвокат Лисак припускає, що вирок буде оголошений повністю у середу, 10 липня.

Джерело – Українська правда

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