Зеленський сподівається, що вже через рік війни на Донбасі не буде

Президент Володимир Зеленський сподівається, що протягом року війна на Донбасі скінчиться.

“Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни”, – заявив Володимир Зеленський на брифінгу в понеділок у Києві після завершення саміту Україна-ЄС, інформує “Інтерфакс-Україна”.

Президент нагадав, що для отримання пенсій в Україні переселенці з окупованих територій не можуть перебувати там більше ніж 60 днів.

Зеленський також зазначив, що потрібен чіткий перелік тих продуктів і товарів, які не можна провозити між підконтрольною і непідконтрольною Україні територіями Донбасу, щоб полегшити життя громадянам, які “не грають у політичні ігри” й опинилися в скрутному становищі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати бойовикам на Донбасі вісім днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській і вже за місяць він має бути готовий. Він зазначив, що для цього треба було розвести сили, що і було зроблено, тож тепер слід почати будівництво переходу.