В Азовське море зайшов російський корабель “Єйськ”

Росія посилила угруповання в Азовському морі малим протичовновим кораблем “Єйськ” Чорноморського флоту ВМФ РФ.

“Вчора він (“Єйськ”, – ред.) пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії і входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району”, – повідомляє Український мілітаристський портал.

Як зазначається, корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві “Ленінська кузня” (нині “Кузня на Рибальському” – ред.) і вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням в місті Поті в Грузії як МПК-217.