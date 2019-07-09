Холодницький анонсував підозра одному з міністрів

Назар Холодницький (фото — Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Залишилося менше двох місяців до закінчення терміну, який чолі САП і директор НАБУ дав новий президент, щоб «показати результат»

Правоохоронці невдовзі можуть пред’явити звинувачення одному з міністрів, кільком головам облдержадміністрацій і суддям. Про це на ток-шоу «Ехо України» в ефірі каналу Прямої заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він запевнив, що «робота йде, детективи свою роботу роблять, прокурори спостерігають».

«Сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів — належним чином вручити цю підозру», — уточнив глава САП.

За його словами, також триває процес узгодження і обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам і поки чинним суддям.