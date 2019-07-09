Терористка Савченко збирається їхати агітувати в окуповану Горлівки

Надія Савченко (скріншот)

Нардеп балотується по округу №51 у селищі Погоди у лінії фронту. Частково округ знаходиться на території захопленої гібридної армією РФ Горлівки

Народний депутат Надія Савченко, яка збирається переобратися до Верховної Ради IX скликання, не розуміє, чому кандидати не прагнуть їхати на тимчасово окуповану територію і «там говорити з людьми». Вона має намір незабаром вирушити в такий агітаційний тур, повідомила нардеп Новини Донбасу.

«Округ там (на лінії розмежування, — ред.) не закінчується. Округ триває в Горлівці, на окупованій території <…> Для цього є мінський процес, і роботу треба було вести по залученню тих людей, який, в принципі, є українцями, тільки на тимчасово окупованій території. Якщо ми бажаємо (повернути) Крим і Донбас», — говорить Савченко.

Нардеп заявила, що проблем з отриманням пропуску від штабу операції об’єднаних сил не було, а от з пропуском від Служби безпеки України для неї, сестри Віри Савченко та заступник голови партії Суспільно-політична платформа Надії Савченко Тетяни Проторченко з’явись зволікання.

Всі троє хочуть потрапити в Раду через дострокові вибори 21 липня.

Савченко разом з Володимиром Рубаном підозрюють у плануванні перевороту і захоплення влади, підготовці теракту і сприянні терористам. Рубана затримали в березні 2018 року на КПВВ Майорське «зі зброєю від бойовиків»: вони Савченко нібито хотіли обстріляти урядовий квартал Києва і вбити керівництво держави. СБУ стверджує, що задокументувала перевезення Савченко і Рубаном у листопаді 2017-го зброї для цієї мети з тимчасово окупованої на вільну територію.