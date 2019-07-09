Sea Breeze 2019: морпіхи відпрацювали прийоми наступального бою (фото)

На навчаннях Sea Breeze 2019 багатонаціональні підрозділи морської піхоти вдосконалювали прийоми взаємодії на полі бою.

Про це повідомляє в Facebook «Армія Inform».

Як повідомляється, морпіхи діяли в умовах наступального бою. Кожен підрозділ було посилено бронетехнікою і протитанковими засобами. Особливу увагу під час виконання завдання приділялася тактичним прийомам: висування на рубіж атаки, розгортання в бойовий порядок, прикриття піхоти. А також визначення секторів ведення вогню для кожної бойової одиниці і маршрутів безпечного відходу.

Незважаючи на те, що підрозділи спільно діяли вперше, військовослужбовці добре розуміли один одного і успішно впоралися із завданням. За плечима багатьох з них бойовий досвід, який набули в гарячих точках світу, не тільки під час миротворчих місій, а й як українські військовослужбовці – при захисті Батьківщини від російської агресії.

Нагадуємо, що бійці підрозділів спеціальних дій вперше десантувалися з вертольотів Мі-8, не призначених для десантування такого типу.

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