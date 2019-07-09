Емілі Ратаковски повністю оголилася

Численні фанати Емілі Ратаковски вже давно звикли до відвертих фотографій моделі. Знаменитість часто публікує у своєму Instagram знімки у відвертих вбраннях, нижній білизні, крихітних купальниках… Проте цього разу Емілі перевершила сама себе!

На своїй сторінці Ратаковски поділилася новими фото, на якому зображена в басейні. При цьому, селебріті позує абсолютно голою. Варто відзначити, що шанувальники, які звикли до пікантним кадрів зірки, в цей раз неоднозначно відреагували на досить відвертий снимое. Так, хтось писав, що Емілі вже пора б зупинитися з роздяганням, ну а хтось переконаний, що володіючи таким розкішним тілом, його не можна ховати. А як думаєте ви?