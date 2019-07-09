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Несподівано: «В’язень Кремля» Савченко зібралася в агітаційну поїздку до окупованої Горлівки (ВІДЕО)

09.07.2019

Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка балотується в парламент у Донецькій області, планує особисто вести агітацію і на окупованій частині Донбасу.

Про це Савченко розповіла «Новостям Донбасса».

Вона балотується в окрузі №51, більша частина якого припадає на окуповану територію. Тому, за словами Савченко, вона планує поїхати в Горлівку для зустрічі з виборцями.

Савченко повідомила, що вже отримала у штабі ООС одну з двох перепусток, необхідних для перетину лінії розмежування.

На другу перепустку – від СБУ – вона ще чекає.

 

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