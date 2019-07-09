Будівля українського телеканалу націоналісти закидали шашками і фаєрами

Активісти протестували проти ініціативи телеканалу провести телеміст з Росією і вимагали відібрати у ЗМІ ліцензію. У Києві біля будівлі телеканалу NewsOne ввечері в понеділок, 8 липня, пройшла акція протесту проти телемосту з Росією. Активісти тримали плакати і кидали в бік будівлі телеканалу димові шашки і фаєри, повідомляє Інтерфакс-Україна. Зазначається, що у будівлі телеканалу зібралося кілька сотень людей, переважно активістів Національного корпусу та інших націоналістичних організацій. Також до офісу телеканалу приїхали автобуси з поліцейськими. На початку мітингу його учасники закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами. Потім з імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони покладали відповідальність за те, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, на президента України і Верховну Раду. Також мітингувальники вимагали притягнути до кримінальної відповідальності голову політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука, а в телеканалу забрати ліцензію. За даними ЛБ.иа активісти скандували “Медведчук, гори у пеклі!”, змалювали вікна вікна і асфальт балончиками. Крім того, активісти закликають українців прийти у вівторок, 9 липня, на 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne. Територія телеканалу оточена співробітниками поліції і Національної гвардії – всього близько 200 правоохоронців. Також на прилеглих вулицях розміщені автобуси і автозаки правоохоронців. Як повідомлялося, телеканал NewsOne, який входить до медіа-групи Віктора Медведчука, і російський державний телеканал мали намір провести 12 липня спільний телемарафон “Треба поговорити”, що викликало акції протесту і заяви політиків. Президент Зеленський записав з цього приводу відеозвернення, назвавши телеміст дешевим піаром. Пізніше телеканал заявив про скасування телемосту з Росією. Увечері РНБО провів нараду, на якій дали доручення силовикам.