Держдума розгляне законопроект про примусове вилучення нерухомості

Уряд РФ направило до Держдуми поправки до другого читання законопроекту щодо комплексного розвитку територій, хоча строк їх підготовки минув понад півроку тому. Незважаючи на заперечення галузевих експертів, які пропонували виключити з документа положення про примусове вилучення нерухомості (за винятком аварійних будинків) заради таких проектів, цей механізм зберігся, пише «Комерсант».

Документ вводить у законодавство поняття комплексного розвитку територій, під яким розуміється забезпечення при здійсненні містобудівної діяльності «гармонійного поєднання» різних видів дозволеного використання землі та об’єктів капітального будівництва, а також необхідної для їх функціонування інфраструктури.

При цьому заради реалізації проектів з розвитку забудованих територій або комплексного розвитку передбачається можливість примусового вилучення нерухомості для муніципальних потреб за ініціативою муніципалітетів, у тому числі щодо житлових приміщень у багатоквартирних будинках, які не визнані аварійними.

В якості підстави для такого рішення досить включення будинку, що підлягає знесенню або реконструкції в муніципальну адресну програму, при цьому механізми обґрунтування необхідності проведення таких робіт в документі не записані.