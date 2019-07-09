Сьогодні у Києві відкриють новий пляж

На муніципальному пляжі “Троєщина”щодня зможуть відпочивати 10-15 тисяч киян та гостей міста

9 липня у Києві на Троєщині відкриють новий пляж.

Про це повідомляє 1NEWS.

На муніципальному пляжі “Троєщина”щодня зможуть відпочивати 10-15 тисяч киян та гостей міста.

На пляжі облаштували усі необхідні для сучасних пляжів елементи комфорту та безпечного відпочинку.

: 1news.com.ua

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