Без макіяжу та оголена: Леся Нікітюк засвітила спокусливий бюст

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала мережу спокусливим знімком із відпочинку.
Знаменитість опублікувала в Instagram фотографію, де вона в одному рушнику, з італійського міста Сорренто.
На знімку Нікітюк продемонструвала звабливе декольте. Тіло зірки прикривав білий рушник. Обличчя Лесі було без макіяжу.
Шанувальники засипали ведучу компліментами.
“Ви дуже красива”, “Просто богиня”, “Неймовірний пейзаж і неймовірна Леся”, “Неперевершена”, – пишуть вони.
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: gazeta.ua
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