Каліфорнія просідає під землю: розлом вже видно з космосу

В США, штаті Каліфорнія, внаслідок сильного землетрусу утворився величезний розлом, який видно навіть з космосу.

Розлом утворився недалеко від епіцентру підземних поштовхів, пошкодивши шосе. У штаті введено надзвичайний стан. Про це повідомляє Кореспондент.

В результаті найпотужнішого за 25 років землетрусу в американському штаті Каліфорнія утворився розлом, який видно з космосу.

Як відомо, минулого тижня неподалік міста Ріджкрест було зафіксовано два потужних землетруси (6,4 і 7,1 балів) і кілька афтершоків.