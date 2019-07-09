Чергове згвалтування дитини: ​рідний дідусь розбещував 9-річну онуку

Рідний дідусь, якому 54 роки, розбещував 9-річну онуку. З заявою до правоохоронців звернулась матір дівчинки. Про це повідомив на своїй

сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України Вячеслав Аброськин.

“Червень – місяць якогось божевілля: щодня статеві злочини відносно дітей. Дніпропетровська область. Жіночка, 1988 р.н., звернулась із заявою, що рідний дідусь, 1966 р.н., вчиняв розпусні дії відносно онуки, 2010 р.н.”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині на другу добу знайшли 13-річну

дівчинку, яку розбещував 37-річний чоловік. Як виявилось, вони були знайомі. З її слів, саме цей чоловік вступав з нею в статеві відносини. Триває розслідування.