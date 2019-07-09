Фіскали куплять комп’ютерів на 220 мільйонів гривень

Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 11 тисяч персональних комп’ютерів очікуваною вартістю 220 млн гривень. Термін поставки — до 31 грудня цього року, повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на дані системи ProZorro.
Відповідно до тендерної документації, комп’ютери повинні бути з
монітором і системним блоком в одному корпусі, процесором не менш Core i3 8-го
покоління, 4 ядрами і кеш-пам’яттю 6 МБ і більше.
Також на комп’ютері повинна бути встановлена операційна
система з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 10
(або еквівалентом) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів
Active Directory.
Операційна пам’ять у замовлених комп’ютерів повинна мати не
менше одного модуля 4ГБ DDR4 з можливістю збільшення об’єму не менше ніж до
12 ГБ без заміни встановленої пам’яті.
Раніше SKELET-info повідомляв, що компанія «Уліс Сістемс» виграла тендер Державного бюро розслідувань на поставку 120 ноутбуків Lenovo. Вартість контракту становить 2,934 млн грн.