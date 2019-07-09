Фіскали куплять комп’ютерів на 220 мільйонів гривень

Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 11 тисяч персональних комп’ютерів очікуваною вартістю 220 млн гривень. Термін поставки — до 31 грудня цього року, повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на дані системи ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, комп’ютери повинні бути з

монітором і системним блоком в одному корпусі, процесором не менш Core i3 8-го

покоління, 4 ядрами і кеш-пам’яттю 6 МБ і більше.

Також на комп’ютері повинна бути встановлена операційна

система з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 10

(або еквівалентом) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів

Active Directory.

Операційна пам’ять у замовлених комп’ютерів повинна мати не

менше одного модуля 4ГБ DDR4 з можливістю збільшення об’єму не менше ніж до

12 ГБ без заміни встановленої пам’яті.

Раніше SKELET-info повідомляв, що компанія «Уліс Сістемс» виграла тендер Державного бюро розслідувань на поставку 120 ноутбуків Lenovo. Вартість контракту становить 2,934 млн грн.